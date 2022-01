Basket, Serie A1 2021/2022: Trento-Varese 84-90, cronaca e tabellino (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cronaca e il tabellino di Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese 84-90, recupero della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022. Pesantissima vittoria esterna per i lombardi, che guidati da un Keene da 31 punti conquistano due punti fondamentali per lasciare l’ultima posizione solitaria in classifica agganciando Cremona e Fortitudo Bologna. Trento si ferma invece, nonostante i 23 punti di Flaccadori e i 18 di Williams. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE La cronaca – L’inizio di partita è tutto di Trento, con un super Flaccadori che mette a referto 12 punti nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lae ildi Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis84-90, recupero della tredicesima giornata dellaA1. Pesantissima vittoria esterna per i lombardi, che guidati da un Keene da 31 punti conquistano due punti fondamentali per lasciare l’ultima posizione solitaria in classifica agganciando Cremona e Fortitudo Bologna.si ferma invece, nonostante i 23 punti di Flaccadori e i 18 di Williams. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE La– L’inizio di partita è tutto di, con un super Flaccadori che mette a referto 12 punti nel ...

