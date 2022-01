Australian Open 2022, Daniil Medvedev supera Stefanos Tsitsipas e approda in finale con Nadal (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Rafa Nadal nella finale degli Australian Open 2022. Il russo, numero 2 del mondo, ha superato in quattro set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6 4-6 6-4 6-1 in due ore e mezza di partita, raggiungendo per la seconda volta consecutiva l’ultimo atto dell’Happy Slam. Un Medvedev freddo per quasi tutto il match, a parte una parentesi della sua parte più ‘folle’ nel finale di seconda frazione, dimostrandosi ancora una volta il giocatore più pronto ad ereditare il trono di numero 1 al mondo. La partita inizia in maniera assai rapida, al ritmo dei servizi con i due giocatori centratissimi sull’obiettivo. Basti pensare che nei primi 20 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Saràl’avversario di Rafanelladegli. Il russo, numero 2 del mondo, hato in quattro set il grecocon il punteggio di 7-6 4-6 6-4 6-1 in due ore e mezza di partita, raggiungendo per la seconda volta consecutiva l’ultimo atto dell’Happy Slam. Unfreddo per quasi tutto il match, a parte una parentesi della sua parte più ‘folle’ neldi seconda frazione, dimostrandosi ancora una volta il giocatore più pronto ad ereditare il trono di numero 1 al mondo. La partita inizia in maniera assai rapida, al ritmo dei servizi con i due giocatori centratissimi sull’obiettivo. Basti pensare che nei primi 20 ...

