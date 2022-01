Attenzione!! Magniber Ransomware distribuito tramite Microsoft Edge e Google Chrome come aggiornamento

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In una campagna in corso, gli attori delle minacce stanno distribuendo ilattraverso i moderni browser webNell’immagine sottostante vengono mostrate le pagine di distribuzione che vengono aperte in, richiedendo agli utenti di installare il pacchetto difalso con estensione “.appx” : Questo falso pacchetto didi Windows dicon estensione .appx contiene un certificato autentico che lo fa sembrare legittimo e consente l’installazione del pacchetto ...