Ascolti TV | Giovedì 27 gennaio 2022. Doc cala ma resta senza rivali (28.5% – 6.4 mln). L'Agenzia dei Bugiardi 8.7%, Harry Potter 6.7%

Doc 2 - Luca Argentero e Matilde Gioli Nella serata di ieri, Giovedì 27 gennaio 2022, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani 2 ha conquistato 6.427.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale 5 L'Agenzia dei Bugiardi ha raccolto davanti al video 1.938.000 spettatori pari all'8.7% di share. Su Rai2 Quando le Mani si Sfiorano ha interessato 842.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Calice di Fuoco ha catturato l'attenzione di 1.416.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Disertore ha raccolto davanti al video 924.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.175.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 931.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 Il Testimone –

