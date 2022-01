Amici 21: la puntata del 30 gennaio 2022 non ci sarà, ecco perché (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il famoso talent show di Canale 5 non andrà in onda perché alcuni dei ballerini professionisti dello show sono risultati positivi al Covid. Al suo posto verrà trasmesso uno speciale realizzato appositamente per l'occasione ma senza presenze in studio. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il famoso talent show di Canale 5 non andrà in ondaalcuni dei ballerini professionisti dello show sono risultati positivi al Covid. Al suo posto verrà trasmesso uno speciale realizzato appositamente per l'occasione ma senza presenze in studio. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

EliElielba : RT @benini_info: - YouaremyS : La mia è proprio una vita triste... Da quando è riniziato amici non ho mai visto una puntata della domenica, causa… - deddymyall : RT @GossiptvTv24: ??AMICI NEWS?? A QUANTO PARE ??LA PUNTATA DI DOMENICA SARÀ UNA SORTA DI “DAYTIME”,?? MA CON UNA DURATA MAGGIORE! #Amici21 #… - lookupthestarss : ma in che senso domani non c’è la puntata di amici?? - leti_luca : RT @GossiptvTv24: ??AMICI NEWS?? A QUANTO PARE ??LA PUNTATA DI DOMENICA SARÀ UNA SORTA DI “DAYTIME”,?? MA CON UNA DURATA MAGGIORE! #Amici21 #… -