Altra big di Serie A sul difensore: quanta concorrenza! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mezza Serie A su di lui: il difensore del Torino Gleison Bremer interessa anche al Napoli e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo vedrebbe bene come possibile erede di Kalidou Koulibaly qualora il calciatore senegalese dovesse partire. Bremer Torino NapoliIl calciatore brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e, come riportato da Tuttosport, il Napoli si è ufficialmente iscritto alla corsa per uno dei centrali più forti e promettenti del nostro campionato. Anche Milan e Inter rimangono sulle sue tracce. Matteo Brignone

