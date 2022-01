Quirinale, fumata nera al quarto scrutinio. Meloni propone Cassese e Belloni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuova fumata nera a Montecitorio nel giorno della quarta votazione per eleggere il capo dello Stato. Una giornata chiave, in cui il quorum si è abbassato ai 505 voti della maggioranza assoluta e che ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuovaa Montecitorio nel giorno della quarta votazione per eleggere il capo dello Stato. Una giornata chiave, in cui il quorum si è abbassato ai 505 voti della maggioranza assoluta e che ...

Advertising

Tommasolabate : +++ A naso, si chiude nelle prossime ore. È tutto apparecchiato perché Conte, Letta e Salvini, prima della notte,… - you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - Adnkronos : Oggi quarta votazione per il #Quirinale, arriverà la fumata bianca? - CorriereUmbria : +++Fumata nera anche alla quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica #quirinale #27gennaio… - La7tv : #quirinale Quarto scrutinio: fumata nera. #Mattarella sale ancora, oltre 160 voti #maratonamentana -