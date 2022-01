Online la prima intervista con tutti e tre gli Spider-Man, Tobey Maguire: “Non voglio dire di aver chiuso il capitolo” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo un lungo periodo dall’uscita nelle sale, i tre attori che hanno preso parte a Spider-Man in No Way Home Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno partecipato ad una lunga intervista sul film uscito a dicembre ancora nelle sale. L’attore su cui c’era più interesse era sicuramente Tobey Maguire, ma come mai? Sicuramente per diversi motivi: intanto perché è lui il primo Spider-Man e quando nelle sale è apparso dopo 14 lunghi anni, di nuovo, nel ruolo di Spider-Man i fan sono letteralmente impazziti. Inoltre Tobey Maguire non ha profili social e appare raramente agli eventi, tutto questo non fa altro che aumentare l’interesse sull’attore. prima intervista con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo un lungo periodo dall’uscita nelle sale, i tre attori che hanno preso parte a-Man in No Way Home Tom Holland, Andrew Garfield ehanno partecipato ad una lungasul film uscito a dicembre ancora nelle sale. L’attore su cui c’era più interesse era sicuramente, ma come mai? Sicuramente per diversi motivi: intanto perché è lui il primo-Man e quando nelle sale è apparso dopo 14 lunghi anni, di nuovo, nel ruolo di-Man i fan sono letteralmente impazziti. Inoltrenon ha profili social e appare raramente agli eventi, tutto questo non fa altro che aumentare l’interesse sull’attore.con ...

