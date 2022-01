Oggi è un altro giorno | oggi 27 gennaio 2022 non va in onda | ecco perché

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo il lunedì di pausa,è un, la trasmissione di successo di Serena Bortone insu Rai 1 fino al venerdì, anchenon andrà in. E l’appuntamento è direttamente per domani, sempre a partire dalle 14, con tantissimi ospiti e affetti stabili.è un27non va inè ungiovedì 27non andrà in. Il motivo? Si torna a parlare delle elezioni del Presidente della Repubblica, visto che ancora non c’è un ...