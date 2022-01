Oggi 27 gennaio, Sant’Angela Merici: la sua missione è istruire le donne per dare loro un futuro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Religiosa del Terz’Ordine di San Francesco, porta avanti numerose opere di carità insieme ad altre giovani come lei. Istituisce un ordine religioso prettamente femminile a cui affida il compito di educare le adolescenti verso la via del Signore. E’ proclamata santa da Papa Pio VII il 24 maggio 1807. Nel 1861 papa Pio IX ne L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Religiosa del Terz’Ordine di San Francesco, porta avanti numerose opere di carità insieme ad altre giovani come lei. Istituisce un ordine religioso prettamente femminile a cui affida il compito di educare le adolescenti verso la via del Signore. E’ proclamata santa da Papa Pio VII il 24 maggio 1807. Nel 1861 papa Pio IX ne L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

fanpage : Oggi, 27 gennaio, è il #GiornodellaMemoria della #Shoah. Quel giorno oggi rappresenta la Memoria di ciò che è stat… - LiciaRonzulli : Il 26 gennaio di 28 anni fa Silvio Berlusconi annunciava all'Italia la sua discesa in campo. Era l'inizio di una st… - limesonline : ???? Il mondo oggi Il muro della Polonia, le manovre navali nel Mediterraneo e altre notizie interessanti via… - baffi65 : RT @francofontana43: Oggi 27 gennaio, giornata della memoria. Non dimentichiamoci dei rom e dei sinti. Nei lager nazisti ne furono stermina… - RobertoRenga : RT @francofontana43: Oggi 27 gennaio, giornata della memoria. Non dimentichiamoci dei rom e dei sinti. Nei lager nazisti ne furono stermina… -