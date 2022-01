“Napoli onesto, non fa affari illeciti”, Alvino punge le avversarie (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha parlato di una possibilità che vedrebbe il Napoli vincitore del titolo, soffermandosi poi sul bilancio azzurro. Di seguito quanto riportato: “Oggi che siamo al 27 gennaio, faccio una previsione. Se, per una serie di combinazioni astrali, il Napoli dovesse vincere lo Scudetto ci sarebbe pur sempre qualcuno che metterebbe in discussione il trionfo azzurro. Non tutti esalterebbero l’impresa, ci sarebbero i classici ‘se’ e ‘ma’“. “Scudetto del bilancio? Bisognerebbe andare fieri di tifare per una squadra onesta, attenta ai bilanci che non compie operazioni illecite per tenere a posto i conti”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Carlo, ha parlato di una possibilità che vedrebbe ilvincitore del titolo, soffermandosi poi sul bilancio azzurro. Di seguito quanto riportato: “Oggi che siamo al 27 gennaio, faccio una previsione. Se, per una serie di combinazioni astrali, ildovesse vincere lo Scudetto ci sarebbe pur sempre qualcuno che metterebbe in discussione il trionfo azzurro. Non tutti esalterebbero l’impresa, ci sarebbero i classici ‘se’ e ‘ma’“. “Scudetto del bilancio? Bisognerebbe andare fieri di tifare per una squadra onesta, attenta ai bilanci che non compie operazioni illecite per tenere a posto i conti”.

