Moderna sta testando booster specifico per variante Omicron (Di giovedì 27 gennaio 2022) Moderna sta testando un booster COVID-19 specifico per la variante Omicron e ha annunciato oggi di avere somministrato una dose al primo partecipante allo studio di fase 2. "Stiamo portando avanti la nostra variante per il richiamo del vaccino specifico per Omicron e siamo lieti di iniziare questa parte del nostro studio di Fase 2", si legge in una nota di Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. "Continueremo a condividere i dati con le autorità sanitarie pubbliche per aiutarle a prendere decisioni basate sull'evidenza sulle migliori strategie di richiamo contro SARS-CoV-2", ha aggiunto.

