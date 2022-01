(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Facebook, nuovo aggiornamento per le chatcrittografate end-to-end. “Riceverai una notifica se qualcuno fa unodi un messaggio temporaneo” scrive in un post sulla sua pagina Mark Zuckerberg, mostrando l’esempio di una chat di sua moglie in cui si legge ‘Priscilla ha fatto uno’. “Stiamo anche aggiungendo GIF, adesivi e reazioni alle chat crittografate” annuncia il numero uno di Facebook ora Meta. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Messenger, cosa cambia: novità screenshot - - lorypil66 : @GabriellaBargh1 La parvo è una cosa, dire che muoiano di stenti è tutt'altro. Non uso messenger, né Facebook, e no… - StraNotizie : Messenger, cosa cambia: novità screenshot - sulsitodisimone : Messenger, cosa cambia: novità screenshot - Adnkronos : #MarkZuckerberg annuncia una novità per messenger. #Facebook #Meta -

Ultime Notizie dalla rete : Messenger cosa

Adnkronos

Lapiù rilevante è, però, il chiarimento rispetto al controllo da effettuare da parte dei ...La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia...... debba più subire "l'esperienza non umana di chi ha vissuto giorni in cui l'uomo è stato una...tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia...(Adnkronos) – Facebook, nuovo aggiornamento per le chat messenger crittografate end-to-end. “Riceverai una notifica se qualcuno fa uno screenshot di un messaggio temporaneo” scrive in un post sulla su ...Microsoft e Activision Blizzard hanno catturato l'attenzione di tutto il mondo ma quali sono le altre grandi acquisizioni tech?