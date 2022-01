Mercedes-Benz: acquisisce quota ProLogium, produttore di batterie a stato solido (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stoccarda, 27 gen. (Adnkronos/Dpa) - Mercedes-Benz e ProLogium, leader nelle batterie a stato solido, hanno firmato un accordo di cooperazione tecnologica per sviluppare celle batteria di prossima generazione. L'intesa prevede che la casa automobilistica tedesca acquisisca una quota sostanziale della società taiwanese. I primi veicoli sperimentali Mercedes-Benz dotati di batterie allo stato solido co-sviluppate con ProLogium dovrebbero essere introdotti nei prossimi anni. Le società hanno anche concordato una roadmap che prevede l'integrazione della tecnologia delle batterie a stato solido in una gamma di veicoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stoccarda, 27 gen. (Adnkronos/Dpa) -, leader nelle, hanno firmato un accordo di cooperazione tecnologica per sviluppare celle batteria di prossima generazione. L'intesa prevede che la casa automobilistica tedesca acquisisca unasostanziale della società taiwanese. I primi veicoli sperimentalidotati dialloco-sviluppate condovrebbero essere introdotti nei prossimi anni. Le società hanno anche concordato una roadmap che prevede l'integrazione della tecnologia dellein una gamma di veicoli ...

