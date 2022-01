LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Suter precede Weidle, italiane attardate (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Ventiquattresima piazza a +2”55 per la lecchese classe ’95. 12.29 L’azzurra accusa +0”67 al secondo intermedio. 12.28 Partita Melesi! 12.26 Insufficiente la prestazione di Cerutti, ventinovesima a +4”08. Breve pausa per risistemare una porta. 12.24 Dopo la transalpina Camille Cerutti sarà la volta di Roberta Melesi. 12.22 Prestazione discreta da parte della giovane leva austriaca Vanessa Nussbaumer nonostante un’emorragia di decimi persi nel finale. Ventiduesima posizione a +2”15. 12.20 La francese Tiffany Gauthier esce di pista. 12.18 Sono scese trenta atlete, ne mancano 13 al completamento della Prova. In casa Italia attendiamo ancora Roberta Melesi (pettorale 36) e Karoline Pichler (pettorale 41). 12.16 Marsaglia transita sotto lo striscione in ventiquattresima piazza (+2”65). Potevamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Ventiquattresima piazza a +2”55 per la lecchese classe ’95. 12.29 L’azzurra accusa +0”67 al secondo intermedio. 12.28 Partita Melesi! 12.26 Insufficiente la prestazione di Cerutti, ventinovesima a +4”08. Breve pausa per risistemare una porta. 12.24 Dopo la transalpina Camille Cerutti sarà la volta di Roberta Melesi. 12.22 Prestazione discreta da parte della giovane leva austriaca Vanessa Nussbaumer nonostante un’emorragia di decimi persi nel finale. Ventiduesima posizione a +2”15. 12.20 La francese Tiffany Gauthier esce di pista. 12.18 Sono scese trenta atlete, ne mancano 13 al completamento della. In casa Italia attendiamo ancora Roberta Melesi (pettorale 36) e Karoline Pichler (pettorale 41). 12.16 Marsaglia transita sotto lo striscione in ventiquattresima piazza (+2”65). Potevamo ...

