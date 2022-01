La pandemia rallenta ma restano alte le vittime. L'Ema approva la pillola anti - Covid della Pfizer

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 155mila 700 i nuovi casi, 389 i morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività stabile al 15%. Novità in arrivo per il sistema a colori delle Regioni: resterà solo la zona rossa

Sono 155mila 700 i nuovi casi, 389 i morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività stabile al 15%. Novità in arrivo per il sistema a colori delle Regioni: resterà solo la zona rossa... il Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla Salute, che ci si può fare un'idea di come stia andando lanel territorio catanese. Il bollettino ...CATANIA – Il primato catanese dei contagi giornalieri è ormai un dato stabile di tutte le rilevazioni sulla pandemia di Coronavirus in Sicilia. Anche quando il maggior numero di contagi è rilevato nel ...In Friuli Venezia Giulia l'indice Rt torna sotto uno, la crescita della curva dei contagi rallenta. Ma continua a preoccupare l'occupazione dei posti letto negli ospedali ...