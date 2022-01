Kimi Raikkonen fa già sul serio: sarà il team principal della Kawasaki in MXGP (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nemmeno il tempo di lasciare la Formula 1 e Kimi Raikkonen è già team principal. Ma non di una scuderia a quattro ruote, bensì di una squadra di motocross, disciplina di cui è grande appassionato: il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nemmeno il tempo di lasciare la Formula 1 eè già. Ma non di una scuderia a quattro ruote, bensì di una squadra di motocross, disciplina di cui è grande appassionato: il ...

