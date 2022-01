Il Fatto: Onorato ha pagato viaggi in nave a Beppe Grillo e a un eletto del Pd (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vincenzo Onorato, ovvero il proprietario di Moby, ha pagato viaggi in nave a Beppe Grillo e alla sua famiglia. Così come a un ex senatore del Partito Democratico, Roberto Cociancich, padre della legge sui marittimi. Questo emerge dalle carte dell’inchiesta sui contratti pubblicitari della compagnia per il blog del fondatore del MoVimento 5 Stelle e dall’indagine per traffico di influenze illecite. Dei viaggi in nave pagati a Grillo e ad altri parla oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Davide Milosa e Marco Franchi: la circostanza emerge grazie alle email di Onorato trovate nei supporti informatici sequestrati nell’inchiesta fiorentina sulla Fondazione Open di Matteo Renzi. Secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vincenzo, ovvero il proprietario di Moby, haine alla sua famiglia. Così come a un ex senatore del Partito Democratico, Roberto Cociancich, padre della legge sui marittimi. Questo emerge dalle carte dell’inchiesta sui contratti pubblicitari della compagnia per il blog del fondatore del MoVimento 5 Stelle e dall’indagine per traffico di influenze illecite. Deiinpagati ae ad altri parla oggi IlQuotidiano in un articolo a firma di Davide Milosa e Marco Franchi: la circostanza emerge grazie alle email ditrovate nei supporti informatici sequestrati nell’inchiesta fiorentina sulla Fondazione Open di Matteo Renzi. Secondo ...

