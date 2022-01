Green pass 1 febbraio in banca, le regole (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Green pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge in una nota dell’Associazione bancaria italiana (Abi), “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del Green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”. Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo prevede il ripristino ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –obbligatorio dal 1per entrare in. Gli istituti di credito, si legge in una nota dell’Associazioneria italiana (Abi), “informeranno la clientela sulla necessità del possesso delper accedere ai servizi dal 1°, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”. Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo prevede il ripristino ...

