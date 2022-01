Giornata della Memoria | Per non dimenticare l’orrore contro il piccolo Sergio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una storia simbolo di uno dei più grandi orrori dell’umanità: un bambino ingannato perché voleva la sua mamma, commuove ancora oggi i nostri cuori. Aveva solo 8 anni quando il suo destino fu segnato. Sergio fu scelto, insieme ad altri piccoli come lui, come cavia umana e di lì a poco ucciso. Il suo ricordo è L'articolo Giornata della Memoria Per non dimenticare l’orrore contro il piccolo Sergio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una storia simbolo di uno dei più grandi orrori dell’umanità: un bambino ingannato perché voleva la sua mamma, commuove ancora oggi i nostri cuori. Aveva solo 8 anni quando il suo destino fu segnato.fu scelto, insieme ad altri piccoli come lui, come cavia umana e di lì a poco ucciso. Il suo ricordo è L'articoloPer nonilproviene da La Luce di Maria.

