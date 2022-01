Giornata della Memoria, Paolo Shaul Levi deportato sullo stesso vagone di Primo Levi: la sua storia riscoperta nel 2021 grazie a un quadro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto ha inizio con la scoperta di un ritratto, esposto alla Biennale di Venezia nell’estate del 1938 con il titolo “Ritratto Avv. Paolo Levi“, ma poi dimenticato in una collezione privata fino alla primavera del 2021. Un quadro che ritrae un uomo seduto in veste da camera, una mano tiene un fiore ed è appoggiata a un libro, l’altra indossa un vistoso anello, sullo sfondo un torso classico femminile. È il ritratto che Tino Rosa, esponente del Novecentismo veneto, fece a Paolo Shaul Levi. Dallo studio di questo ritratto è stata recuperata la storia, ricca ancora di interrogativi, di questo padovano: avvocato, intellettuale, ebreo e omosessuale, deportato e ucciso ad Auschwitz nel 1944. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto ha inizio con la scoperta di un ritratto, esposto alla Biennale di Venezia nell’estate del 1938 con il titolo “Ritratto Avv.“, ma poi dimenticato in una collezione privata fino alla primavera del. Unche ritrae un uomo seduto in veste da camera, una mano tiene un fiore ed è appoggiata a un libro, l’altra indossa un vistoso anello,sfondo un torso classico femminile. È il ritratto che Tino Rosa, esponente del Novecentismo veneto, fece a. Dallo studio di questo ritratto è stata recuperata la, ricca ancora di interrogativi, di questo padovano: avvocato, intellettuale, ebreo e omosessuale,e ucciso ad Auschwitz nel 1944. ...

