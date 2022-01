Ecuador-Brasile, succede di tutto: due espulsi in 20? e Alisson salvato dal Var (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) succede di tutto in Ecuador-Brasile: due espulsioni in 20? e Alisson salvato dal Var. Inizio a dir poco teso tra le due formazioni sudamericane, impegnate nella sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Alexander Dominguez, portiere dell’Ecuador, colpisce al collo con i tacchetti un giocatore avversario e si becca un rosso diretto al 15?. Dopo pochi minuti però anche il Brasile rimane in dieci, con Emerson Royal che incassa il secondo giallo ed è costretto a lasciare il campo (20?). Ma le sorprese non sono finite: l’arbitro giudica l’intervento di Alisson eccessivo ed estrae un rosso, ma dopo aver visionato le immagini al Var lo cambia in cartellino giallo. Di seguito i VIDEO di ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022)diin: dueoni in 20? edal Var. Inizio a dir poco teso tra le due formazioni sudamericane, impegnate nella sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Alexander Dominguez, portiere dell’, colpisce al collo con i tacchetti un giocatore avversario e si becca un rosso diretto al 15?. Dopo pochi minuti però anche ilrimane in dieci, con Emerson Royal che incassa il secondo giallo ed è costretto a lasciare il campo (20?). Ma le sorprese non sono finite: l’arbitro giudica l’intervento dieccessivo ed estrae un rosso, ma dopo aver visionato le immagini al Var lo cambia in cartellino giallo. Di seguito idi ...

