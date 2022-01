Covid, Gimbe: lieve flessione dei casi ma aumentano i decessi (Di giovedì 27 gennaio 2022) lieve flessione nell'ultima settimana di nuovi casi ( - 3,7%) e terapie intensive ( - 1,4%) nel nostro paese per quanto riguarda il Covid. Mentre aumentano ricoveri in area medica (+3%) e decessi (+11,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022)nell'ultima settimana di nuovi( - 3,7%) e terapie intensive ( - 1,4%) nel nostro paese per quanto riguarda il. Mentrericoveri in area medica (+3%) e(+11,...

Advertising

benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi da Covid-19, l'ultima settimana ha visto un'inversione della curva d… - Agenzia_Italia : #Gimbe: 'In calo i nuovi casi. Senza vaccino ancora 7,8 milioni di persone' - TgLa7 : #Covid: #Gimbe, superare sistema zone a colori e contact tracing - zazoomblog : Covid: Gimbe in 7 giorni - 37% casi e - 14% intensive - #Covid: #Gimbe #giorni #intensive - glooit : Covid: Gimbe, in 7 giorni -3,7% casi la curva si inverte dopo 13 settimane leggi su Gloo -