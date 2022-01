Cos’è e a cosa serve una guida all’acquisto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando si vuole comprare un qualsiasi oggetto online, che sia una lampada, un elettrodomestico o delle scarpe, ci si rende subito conto di quanto l’offerta in rete sia ampia. Ci sono infatti centinaia di brand, prodotti e varianti e il rischio è quello di essere travolti da una valanga di dubbi che vengono appunto creati dall’abbondanza della scelta. Una guida all’acquisto in questi casi potrebbe essere la soluzione ideale, soprattutto nella prima fase della customer journey. Bisogna pensare che molte persone hanno già un’idea chiara di quale prodotto vogliono acquistare, tuttavia non conoscono perfettamente tutte le caratteristiche del prodotto che potrebbero rivelarsi utiliper la scelta di quest’ultimo. Ed ecco che entrano in gioco le guide all’acquisto: il loro scopo infatti è quello di guidare l’acquirente ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando si vuole comprare un qualsiasi oggetto online, che sia una lampada, un elettrodomestico o delle scarpe, ci si rende subito conto di quanto l’offerta in rete sia ampia. Ci sono infatti centinaia di brand, prodotti e varianti e il rischio è quello di essere travolti da una valanga di dubbi che vengono appunto creati dall’abbondanza della scelta. Unain questi casi potrebbe essere la soluzione ideale, soprattutto nella prima fase della customer journey. Bisogna pensare che molte persone hanno già un’idea chiara di quale prodotto vogliono acquistare, tuttavia non conoscono perfettamente tutte le caratteristiche del prodotto che potrebbero rivelarsi utiliper la scelta di quest’ultimo. Ed ecco che entrano in gioco le guide: il loro scopo infatti è quello dire l’acquirente ...

