Ciclocross, Mondiali 2022: i favoriti. Occasione irripetibile per molti, Pidcock e Iserbyt gli uomini da battere (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Occasione della vita. Così sono stati raccontati questi Campionati del Mondo di Ciclocross 2022 del 30 gennaio da molti dei protagonisti. Il motivo ricade ovviamente nell'assenza a Fayetteville dei due grandi dominatori della disciplina, nonchè vincitori combinatamente degli ultimi sette titoli iridati, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Per motivi diversi, il fenomeno olandese e quello belga non prenderanno parte alla rassegna mondiale, creando un'Occasione forse irripetibile per molto dei loro avversari. Il principale candidato a prendere il trono mondiale, annunciato un po' da tutti come il possibile erede dei due giganti, è Tom Pidcock. Il britannico, già campione del mondo tra gli Junior e gli Under 23, ha disputato quest'anno la sua miglior stagione nel ...

