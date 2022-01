Calciomercato Inter, UFFICIALE la firma di Gosens: le cifre dell’operazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Inter, le cifre dell’operazione Gosens. L’operazione si è chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto La sosta per la Nazionale ha acceso i riflettori sul Calciomercato.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 27 gennaio 2022), le. L’operazione si è chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto La sosta per la Nazionale ha acceso i riflettori sul.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Gosens a un passo dall’?@Inter?: ora l’incontro - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ROBIN GOSENS HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO Accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite in mat… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Gosens è arrivato in sede per la firma. Le immagini - paoloangeloRF : Gosens ha firmato il nuovo contratto con l'Inter - DaniloBatresi : RT @interchannel_ic: #Calciomercato @raffaelecaru - L'#Inter ha anticipato il colpo #Gosens in attesa di definire il futuro di #Perisic, i… -