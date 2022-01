Briatore non ha dubbi: "Perché Draghi si è arenato..." (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'imprenditore 71enne senza mezzi termini contro i politici: "I vostri consulenti non hanno mai lavorato, così ci sabotate" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'imprenditore 71enne senza mezzi termini contro i politici: "I vostri consulenti non hanno mai lavorato, così ci sabotate"

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Briatore è stato assolto in appello. È innocente, non frodò il fisco con lo yacht #ANSA - mauroberruto : Un meraviglioso Flavio #Briatore prima racconta del suo yacht stimato 20 milioni di euro e poi accusa la politica d… - Giusepp37936169 : @Briatore Gentilissimo Flavio, voglio ringraziarti per ciò che hai detto ieri sera a ' Non è l'arena'. È importante… - MariaNadiaMai2 : Che Briatore non sia il massimo della simpatia non cambia nulla al giudizio su questa magistratura inefficiente, se… - GiuliB84 : RT @mauroberruto: Un meraviglioso Flavio #Briatore prima racconta del suo yacht stimato 20 milioni di euro e poi accusa la politica di non… -