Bologna, operazione alla spalla per Dominguez: ecco quando tornerà in campo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nicolas Dominguez si è finalmente operato alla spalla. Questo il comunicato del Bologna: “In seguito all’episodio di lussazione post traumatica, Nicolas Dominguez è stato sottoposto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nicolassi è finalmente operatosp. Questo il comunicato del: “In seguito all’episodio di lussazione post traumatica, Nicolasè stato sottoposto...

Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Bologna, operazione alla spalla per #Dominguez: ecco quando tornerà in campo - Pall_Gonfiato : #Bologna, operazione alla spalla per #Dominguez: ecco quando tornerà in campo - CalcioNews24 : #Bologna, Dominguez sotto i ferri: operazione riuscita ? - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Bologna, operazione per #Dominguez: il comunicato ufficiale e i tempi di recupero ?? - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Bologna, operazione per #Dominguez: il comunicato ufficiale e i tempi di recupero ?? -