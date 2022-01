AEW: Annunciati due match titolati per il prossimo episodio di Rampage (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo venerdì assisteremo ad una scoppiettante puntata di Rampage, che vedrà protagonisti diverse superstar della federazione. Jon Moxley, reduce da una difesa del titolo GCW contro la leggenda Homicide, sarà impegnato nel suo secondo match in All Elite del 2022 contro il membro degli Acclaimed, Anthony Bowens. Doppio match titolato Il TBS Championship sarà messo in palio dall’imbattuta Jade Cargill, che affronterà la giovanissima Julia Hart in un single match. Sul fronte della divisione di coppia, i campioni del Jurassic Express (Jungle Boy & Luchasaurus) difenderanno l’AEW Tag Team Champion contro i Private Party, Isiah Kassidy e Marq Quen, membri della stable HOF capitanata da Matt Hardy. Questa la card ufficiale del prossimo episodio di Rampage ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo venerdì assisteremo ad una scoppiettante puntata di, che vedrà protagonisti diverse superstar della federazione. Jon Moxley, reduce da una difesa del titolo GCW contro la leggenda Homicide, sarà impegnato nel suo secondoin All Elite del 2022 contro il membro degli Acclaimed, Anthony Bowens. Doppiotitolato Il TBS Championship sarà messo in palio dall’imbattuta Jade Cargill, che affronterà la giovanissima Julia Hart in un single. Sul fronte della divisione di coppia, i campioni del Jurassic Express (Jungle Boy & Luchasaurus) difenderanno l’AEW Tag Team Champion contro i Private Party, Isiah Kassidy e Marq Quen, membri della stable HOF capitanata da Matt Hardy. Questa la card ufficiale deldi...

