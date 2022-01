24 CFU: ancora indispensabili per partecipare a concorsi, graduatorie, TFA sostegno. Campusinrete.it (Di giovedì 27 gennaio 2022) Spesso per accedere ad alcune classi di concorso, cioè a una materia di insegnamento, non è sufficiente avere la laurea. A volte sono infatti richiesti dei CFU integrativi, per colmare della lacune formative in alcuni ambiti didattici. Uno degli esempi più comuni riguarda i laureati in giurisprudenza che vogliono insegnare diritto: se non sono laureati L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) Spesso per accedere ad alcune classi di concorso, cioè a una materia di insegnamento, non è sufficiente avere la laurea. A volte sono infatti richiesti dei CFU integrativi, per colmare della lacune formative in alcuni ambiti didattici. Uno degli esempi più comuni riguarda i laureati in giurisprudenza che vogliono insegnare diritto: se non sono laureati L'articolo .

Advertising

radicaldreamerr : poi è un esame del secondo anno quindi ad un anno esatto dal primo appello utile cambiano totalmente programma. già… - thatsalelevine : mi mancano solo 18 cfu di esami prima della laurea posso ancora farcela - ilnotoincognito : Corrispondenza totale di 8 mail per farmi convalidare dei CFU. Possibili aggiornamenti futuri in quanto CFU non ancora convalidati. Stanco. - RobertaBagnato1 : RT @ScuolaPossibile: Il #ministrobianchi ha presentato il nuovo piano per l’abilitazione all’#insegnamento basato sull’acquisizione di 60 #… - winegogh_ : Meglio ancora, tutti possiamo dire che è un esame da 12 CFU da 700 pagine quando in realtà sono 3 CFU da 200 pagine… -