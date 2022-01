Uomini e Donne, anticipazioni 26 gennaio: Luca ed Eleonora hanno avuto altre esterne? Armando punta una corteggiatrice? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 26 gennaio: protagonisti della puntata di oggi dovrebbero essere Luca Salatino per il Trono Classico e Armando per il Trono Over. Che cosa succederà? Chi altro vedremo? Uomini e Donne, anticipazioni 26 gennaio: Luca ed Eleonora sono ancora usciti insieme? Luca Salatino ha visto in esterna la corteggiatrice Eleonora. Sarà successo di nuovo? Vedremo se uscirà con lei dalla trasmissione o con altre! Gemma già delusa da Massimiliano? Non c’è pace per Gemma Galgani! Ha iniziato a conoscere l’ennesimo cavaliere, Massimiliano, ma nella puntata di oggi le cose ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 26 gennaio 2022)26: protagonisti dellata di oggi dovrebbero essereSalatino per il Trono Classico eper il Trono Over. Che cosa succederà? Chi altro vedremo?26edsono ancora usciti insieme?Salatino ha visto in esterna la. Sarà successo di nuovo? Vedremo se uscirà con lei dalla trasmissione o con! Gemma già delusa da Massimiliano? Non c’è pace per Gemma Galgani! Ha iniziato a conoscere l’ennesimo cavaliere, Massimiliano, ma nellata di oggi le cose ...

Advertising

matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - ErsiPeta : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… - melettadl : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… -