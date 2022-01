Traffico Roma del 26-01-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti ma senza particolari problemi lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e a stessa situazione per chi viaggia sul interna tra Cassia bis via Salaria Attenzione però successivamente a causa di un incidente tra Nomentana l bivio A24 si viaggia senza disagi in uscita daanche su tutto il tratto Urbano della A24 mentre su via Delle Foro Italico consuete rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria per chi va a San Giovanni in città prudenza per le possibili difficoltà a causa di un precedente incidente su via Cristoforo Colombo sulla corsia laterale in prossimità del viadotto della Magliana direzione della centro stessa raccomandazione vicino Primavalle su via di Boccea dove non si escludono rallentamenti tra via Cardinale Oreglia e via ...