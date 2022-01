Tour de France 2023 | la Grande Boucle partirà dalla Spagna | via da Bilbao Ufficializzate le prime tappe

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Importante novità per ilde. L’edizione di quest’anno è ancora lontana, ma si inizia a pensare già al. È stata annunciata oggi lapartenza dellache vede un’importante novità: il via dai Paesi Baschi, in, precisamente in quel di. ASO ha ufficializzato oggi letre frazioni dell’edizione numero 110: sarannotutt’altro che semplici, con diverse salitelle che dovrebbero complicare il compito dei corridori. Partenza ed arrivo anella prima frazione, Vitoria-Gasteiz – San Sebastián (a ripercorrere alcuni tratti della celebre Classica) per la seconda, via da Amorebieta-Etxano e trasferta verso la Francia per la ...