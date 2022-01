Tonga: eruzione vulcanica e tsunami, non si contano i disastri in Perù (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lima, petrolio riversato in mare e danni all’ecologia mondiale dopo il maremoto a Tonga -curiosauro.itNon si contano i danni di quello che è stato un fenomeno raro a Tonga, stato insulare della Polinesia vicino a due isole disabitate Hunga-Ha’apai e Hunga. Infatti una violenza di tale genere con forte maremoto derivato dall’esplosione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai si verificherebbe – per gli esperti – solo ogni 1000 anni. Troppe e tragiche le conseguenze. Una petroliera in Perù – nella città di Lima – ha riversato in mare un quantitativo di greggio pari a 6 mila barili. Il disastro ha interessato la raffineria sita nell’Oceano Pacifico, La Pampilla. L’oro nero ha contaminato acque cristalline e riserve naturali peruviane -curiosauro.itUn disastro ambientale inaspettato quello ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lima, petrolio riversato in mare e danni all’ecologia mondiale dopo il maremoto a-curiosauro.itNon sii danni di quello che è stato un fenomeno raro a, stato insulare della Polinesia vicino a due isole disabitate Hunga-Ha’apai e Hunga. Infatti una violenza di tale genere con forte maremoto derivato dall’esplosione del vulcano sottomarino Hunga-Hunga Ha’apai si verificherebbe – per gli esperti – solo ogni 1000 anni. Troppe e tragiche le conseguenze. Una petroliera in– nella città di Lima – ha riversato in mare un quantitativo di greggio pari a 6 mila barili. Il disastro ha interessato la raffineria sita nell’Oceano Pacifico, La Pampilla. L’oro nero ha contaminato acque cristalline e riserve naturali peruviane -curiosauro.itUn disastro ambientale inaspettato quello ...

