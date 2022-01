Tomaso Trussardi con un’altra donna dopo Michelle Hunziker | è già amore?

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Arrivano su Chi le prime foto dicon, dicono sia un’amica, forse una prima simpatiala separazione da, forse già altro. Il pettegolezzo era già nell’aria da un po’ di tempo ma solo adesso chehanno annunciato la fine del matrimonio salta fuori un servizio fotografico. Il gossip non poteva mancare in questa occasione e mentre in molti sognavano il ritorno traed Eros Ramazzotti è invece l’imprenditore a concedersi la prima vacanza con un’amica. In realtà non erano soli a Cortina ma dicono che lei non abbia mai perso di vista. Chi è l’amica con cui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - 361_magazine : Nuovo flirt di Tomaso Trussardi dopo la separazione dalla moglie Michelle Hunziker? Ecco con chi è stato paparazzat… - Italia_Notizie : Tomaso Trussardi, la rivelazione di Chi: “La bionda che somiglia a Michelle Hunziker sempre con lui”. Ecco chi è - infoitcultura : Michelle Hunziker, che succede con Tomaso Trussardi? Gossip e dubbi -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Non sembra esserci più nessun margine di avvicinamento tra Michelle Hunziker e. La loro rottura parte da lontano e nonostante i due abbiano provato in tutti i modi a ricucire lo strappo, soprattutto per il bene delle loro figlie Sole e Celeste, ogni tentativo è ...In molti non hanno perso l'occasione di scriverle sui social bellissimi post di auguri e tra questi non è passato inosservato il messaggio dell'ormai ex maritocon il quale la ...Nuovo flirt di Tomaso Trussardi dopo la separazione dalla moglie Michelle Hunziker? Ecco con chi è stato paparazzato a Cortina ...Arrivano su Chi le prime foto di Tomaso Trussardi con un’altra donna, dicono sia un’amica, forse una prima simpatia dopo la separazione da Michelle Hunziker, forse già altro. Il pettegolezzo era già n ...