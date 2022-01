Tentata estorsione a un imprenditore di Ostia | arrestati De Santis ' er Nasca' e Paolo Papagni

Advertising

FLiottaVioli : RT @discoradioIT: Resta in carcere per ora Barbara #Pasetti, la fisioterapista 44enne di Cura Carpignano (Pavia) arrestata una settimana fa… - discoradioIT : Resta in carcere per ora Barbara #Pasetti, la fisioterapista 44enne di Cura Carpignano (Pavia) arrestata una settim… - leggoit : Tentata estorsione a un imprenditore di #Ostia: arrestati De Santis e Papagni - AGR_web : Ostia, tentata estorsione ad un costruttore con metodo mafioso, due arresti I Carabinieri del Gruppo di Ostia, hann… - leggoit : #Roma, tentata estorsione a un imprenditore di #Ostia: due arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Tentata estorsione

Le accuse nei confronti dei due arrestati è di concorso in, aggravata tra l'altro dall'utilizzo del metodo mafioso. In una nota la Procura si Roma spiega che gli accertamenti '...Resta in carcere per ora Barbara Pasetti, la fisioterapista 44enne di Cura Carpignano (Pavia) arrestata una settimana fa con l'accusa dinell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come 'Gigi Bici'. Il gip di Pavia non ha infatti ancora preso una decisione sull'...Omicidio Gigi Bici, resta in carcere Barbara Pasetti, accusata della morte di Luigi Criscuolo. C'è attesa per la decisione ...Il giudice per le indagini preliminari non si è ancora espresso sulla scarcerazione di Barbara Pasetti, come richiesto dal suo legale ...