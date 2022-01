Strage di famiglia in Sicilia. Uccide fratello, cognata e figli di 11 e 15 anni, poi il suicidio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Licata, un’intera comunità sotto choc dopo la tragedia familiare. Una Strage quella avvenuta in provincia di Agrigento in seguito a una lite in famiglia scoppiata nell’appartamento sito in via Riesi. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto di Angelo Tardino ci sarebbero questioni di natura economica. Armato di pistola, Angelo Tardino, 48enne incensurato, Uccide il fratello Diego, la cognata Alexandra Ballacchino e i figli di 11 e 15 anni, Alessia e Vincenzo. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie del 48enne che dopo la Strage è fuggito verso casa. Raggiunta la propria abitazione avrebbe confessato tutto alla moglie, aggiungendo che voleva andare a costituirsi. Ma questo non è accaduto. Angelo ha poi deciso di puntare l’arma anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Licata, un’intera comunità sotto choc dopo la tragedia familiare. Unaquella avvenuta in provincia di Agrigento in seguito a una lite inscoppiata nell’appartamento sito in via Riesi. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto di Angelo Tardino ci sarebbero questioni di natura economica. Armato di pistola, Angelo Tardino, 48enne incensurato,ilDiego, laAlexandra Ballacchino e idi 11 e 15, Alessia e Vincenzo. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie del 48enne che dopo laè fuggito verso casa. Raggiunta la propria abitazione avrebbe confessato tutto alla moglie, aggiungendo che voleva andare a costituirsi. Ma questo non è accaduto. Angelo ha poi deciso di puntare l’arma anche ...

