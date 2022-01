Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele “per una infezione” Zangrillo aveva detto | “Controlli di routine”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il suo medico personale nonché primario al San Raffale di Milano, Alberto, tre giorni faparlato didiper. Un check up programmato ed eseguito subito dopo il passo indietro nella corsa al Quirinale. Ma il leader di Forza Italia è ormai ospite della struttura ospedaliera da tre giorni e oggi il Corriere della Sera riporta che l’ex premier ha “un’” e che riceva le visite solo delle persone a lui più vicine, tra cui la figlia Marina. In passato più volteè ricorso a cure mediche e al ricovero al San Raffele per esempio quando si ammalò di Covid. L’ultimo blitz al Sanper un rapido controllo è del 9 dicembre scorso (dopo due ore rientro ad Villa San ...

"Gianni Letta o" , ma il Cavaliere ha ritirato la candidatura, perché "è una persona molto responsabile". Sulle pagine digitali di mowmag, la Valeria nazionale, ex partecipante al ...D'altronde ci aveva pensato già Enrico Letta a fare una mossa del genere quando c'era sul tavolo l'ipotesi. " L'elezione del nuovo capo dello Stato non potrà che essere a larga ...L’uscita di scena di Silvio Berlusconi dalla corsa per il Quirinale non è stata una buona notizia. Certamente sulla decisione del vecchio leone di ...Tale da porre dubbi su quali fossero le condizioni di salute del Cav già nei giorni scorsi, quando il suo nome era ancora in ballo nella corsa per la presidenza della Repubblica. Ieri pomeriggio Alber ...