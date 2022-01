Report Iss, l’età media dei pazienti deceduti per Covid è di 80 anni: «Più alta tra i vaccinati» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È di 80 anni l’età media dei deceduti e positivi al Covid in Italia. La maggior parte dei soggetti è stata ricoverata in ospedale ma non in terapia intensiva. Inoltre, i deceduti vaccinati hanno un’età media più alta e più patologie preesistenti rispetto a quelli non vaccinati. Sono i principali dati emersi dall’aggiornamento del Report decessi, basato sui dati della Sorveglianza Integrata, pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). Nei pazienti deceduti trasferiti in terapia intensiva, spiega l’Iss, il numero medio di patologie osservate è di 3,0. Sempre per quanto riguarda i deceduti positivi, il 23,8% risulta essere stato ricoverato in un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È di 80deie positivi alin Italia. La maggior parte dei soggetti è stata ricoverata in ospedale ma non in terapia intensiva. Inoltre, ihanno un’etàpiùe più patologie preesistenti rispetto a quelli non. Sono i principali dati emersi dall’aggiornamento deldecessi, basato sui dati della Sorveglianza Integrata, pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). Neitrasferiti in terapia intensiva, spiega l’Iss, il numero medio di patologie osservate è di 3,0. Sempre per quanto riguarda ipositivi, il 23,8% risulta essere stato ricoverato in un ...

