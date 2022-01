Quirinale, Mattarella il più votato alla terza chiama. E spunta Casini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quirinale, cresce Mattarella: calano a 412 le schede bianche nel terzo giorno di votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, a Montecitorio. All'indomani della presentazione della rosa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022), cresce: calano a 412 le schede bianche nel terzo giorno di votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, a Montecitorio. All'indomani della presentazione della rosa ...

Advertising

lorepregliasco : Voci da Montecitorio di una crescita dei voti per Mattarella e Casini. Ieri Mattarella ne aveva presi 39 e Casini 3. Vediamo. #Quirinale - pietroraffa : Mattarella, tra la seconda e la terza votazione, è passato da 39 a 125 voti. Questo è IL dato #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, appena concluso lo spoglio: ecco i risultati. Raggiunti i 672 voti necessari, ma... ?? - enzopresutto_ : Non sono assolutamente sorpreso dalla crescita dei consensi per #Mattarella si è aperto un varco. Si tratta di un p… - Mariang47614228 : RT @DiDimiero: Quirinale. Anche la terza votazione si è conclusa con un nulla di fatto, ma Mattarella ha ottenuto 125 voti. Un segnale da c… -