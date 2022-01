Quirinale, la fronda M5S esce allo scoperto: «Il voto per Mattarella è un segnale a Conte» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un segnale a Giuseppe Conte, per «stroncare sul nascere un eventuale asse con Matteo Salvini». C’è anche questo nel voto che molti parlamentari M5S hanno espresso oggi per Sergio Mattarella, rappresentando larga parte delle 125 preferenze andate al presidente uscente. A dirlo chiaramente, dopo i messaggi più o meno espliciti inviati al leader dai grandi elettori cinquestelle venuti allo scoperto, è stato un parlamentare pentastellato, rimasto anonimo, ma descritto come «di primo piano» dall’agenzia di stampa Adnkronos che ne ha raccolto le confidenze. Sospetti e manovre: si muovono i malpancisti M5S «L’obiettivo, supportato dalla forza dei numeri, è quello di stroncare sul nascere un eventuale asse tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte», ha detto il notabile grillino. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una Giuseppe, per «stroncare sul nascere un eventuale asse con Matteo Salvini». C’è anche questo nelche molti parlamentari M5S hanno espresso oggi per Sergio, rappresentando larga parte delle 125 preferenze andate al presidente uscente. A dirlo chiaramente, dopo i messaggi più o meno espliciti inviati al leader dai grandi elettori cinquestelle venuti, è stato un parlamentare pentastellato, rimasto anonimo, ma descritto come «di primo piano» dall’agenzia di stampa Adnkronos che ne ha raccolto le confidenze. Sospetti e manovre: si muovono i malpancisti M5S «L’obiettivo, supportato dalla forza dei numeri, è quello di stroncare sul nascere un eventuale asse tra Matteo Salvini e Giuseppe», ha detto il notabile grillino. ...

