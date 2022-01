Qualificazioni Qatar 2022 AFC, la terza fase nel vivo: la Corea del sud vede il traguardo, Cina lontana (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quel programma 35ennale lanciato nel 2016 per diventare i più forti del pianeta anche nel calcio è ancora in alto mare. La Nazionale cinese è lontana dall’obiettivo Qatar 2022: nella classifica del girone B della terza fase (si qualificano le prime due, la terza resta in corsa per il playoff) la selezione di Li Xiaopeng ha cinque punti, sei in meno dell’Australia terza. Di partite ne mancano quattro ma le speranze sono ormai poche. L’Arabia Saudita ha 16 punti ed è prima, davanti al Giappone (12) e appunto all’Australia (11). Più indietro Oman (7). Nel girone A invece la Corea del Sud sembra determinata a conquistare agevolmente la decima partecipazione consecutiva ad un Mondiale di calcio. Di punti ne ha 14, due in meno dell’Iran capolista e otto in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quel programma 35ennale lanciato nel 2016 per diventare i più forti del pianeta anche nel calcio è ancora in alto mare. La Nazionale cinese èdall’obiettivo: nella classifica del girone B della(si qualificano le prime due, laresta in corsa per il playoff) la selezione di Li Xiaopeng ha cinque punti, sei in meno dell’Australia. Di partite ne mancano quattro ma le speranze sono ormai poche. L’Arabia Saudita ha 16 punti ed è prima, davanti al Giappone (12) e appunto all’Australia (11). Più indietro Oman (7). Nel girone A invece ladel Sud sembra determinata a conquistare agevolmente la decima partecipazione consecutiva ad un Mondiale di calcio. Di punti ne ha 14, due in meno dell’Iran capolista e otto in ...

