Pechino 2022, Casse fuori dai convocati dello sci alpino: "Risultati di questi anni dimenticati troppo in fretta" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non l'ha presa bene Mattia Casse l'esclusione dai convocati nello sci alpino per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Il 31enne torinese, in un post sui suoi social, non ha nascosto la delusione per la mancata convocazione. C'è da ricordare che la Nazionale italiana di sci alpino maschile ha solo 7 carte a disposizione per le imminenti Olimpiadi, e oltre a Casse, anche Riccardo Tonetti e Simon Maurberger sono rimasti fuori. Di seguito, le parole dell'atleta: "Ho appreso dai social la mia esclusione dai Giochi Olimpici. Sapevo di aver mancato qualche risultato ultimamente, ma non credevo che ci si potesse dimenticare così velocemente di tutto il lavoro fatto ad alto livello in questi anni. Dal rientro ...

