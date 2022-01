Pagelle Lecce-Vicenza 2-1 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ied ildi2-1, sfida valevole per il recupero della diciottesima giornata del campionato di. I salentini faticano inizialmente ma si scatenano nella seconda metà del primo tempo. Al 28? il vantaggio lo firma Listkowski, liberato splendidamente da un assist al bacio di Coda. Quest’ultimo sbaglia clamorosamente un gol a porta vuota ma al 39? si rifà segnando il raddoppio. Ci riesce sugli sviluppi di un corner colpisce il palo interno di testa salvo poi insaccare sulla ribattuta. Nella ripresa gli ospiti non riescono a trovare sbocchi. I salentini mettono le tende nella metà campo avversaria sfiorando più volte il tris con Calabresi, Bjorkengren ed il solito Coda. Nel finale, poi, arriva a sorpresa la rete della speranza ...

