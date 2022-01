Oroscopo di Barbanera 26 gennaio | oggi sarà un mercoledì di sorprese inaspettate

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Finché Marte in assetto bellicoso transiterà nel Capricorno, serpeggerà intorno a voi un certo nervosismo. Tenete a distanza un conoscente poco sincero. Toro (21/4 – 20/5) – Basta con flirt fugaci. Essendo Venere e Marte complici, potrete iniziare una storia che ha tutte le caratteristiche per diventare importante e duratura. Gemelli (21/5 – 21/6) – Non fatevi influenzare dall'atteggiamento provocatorio di un collega di poco spessore. Guardate avanti in modo serio e concentrato, senza timori. Cancro (22/6 – 22/7) – Anche se Venere e Marte sono opposti, voi continuate a mettere legna sul fuoco dei vostri progetti comuni, ideati con creatività e buonsenso.