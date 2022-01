LOL 2 – Chi ride è fuori: svelati i due special guest della nuova edizione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori sta per debuttare su Amazon Prime. Da qualche settimana ormai, gli autori hanno presentato il cast dei dieci comici che metteranno alla prova le loro qualità con l’intento di far ridere, e quindi eliminare, la concorrenza. Con grande sorpresa è stato annunciata anche la presenza di Frank Matano, il quale diventa co-conduttore insieme a Fedez. Ma non solo, nelle dieci puntate previste ci saranno anche due special guest. GF Vip, Pupo rischia l’arresto: il motivo e le sue parole Il cantante ed ex opinionista del GF Vip ha fatto sapere di essere stato inserito in una lista di criminali LOL 2 – Chi ride è fuori: le ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La seconda stagione di LOL – Chista per debuttare su Amazon Prime. Da qualche settimana ormai, gli autori hanno presentato il cast dei dieci comici che metteranno alla prova le loro qualità con l’intento di farre, e quindi eliminare, la concorrenza. Con grande sorpresa è stato annunciata anche la presenza di Frank Matano, il quale diventa co-conduttore insieme a Fedez. Ma non solo, nelle dieci puntate previste ci saranno anche due. GF Vip, Pupo rischia l’arresto: il motivo e le sue parole Il cantante ed ex opinionista del GF Vip ha fatto sapere di essere stato inserito in una lista di criminali LOL 2 – Chi: le ...

Advertising

ZazieWu : RT @rosikone: @HuffPostItalia LOL con chi cazzo credevate di avere a che fare? Credevate fossimo tutti utili idioti cotti dalla tivvù progr… - twoghostu : perché poi dovete criticare chi, anche scherzando, dice “dovevo mettermi a fare i tiktok” raga ma è la verità che g… - twothovsandone : @SFan1945 @zerodarknesscos Ma era fake, capisco io l’ironia lol Il problema è di chi è stato pescato non suo rip - ilarysotgiu1 : RT @grigiocemento: Lol. Noi ridiamo e scherziamo ma qui c’è gente ancora convinta che chi è marchiato non è contagioso e chi no, invece, l… - rosikone : @HuffPostItalia LOL con chi cazzo credevate di avere a che fare? Credevate fossimo tutti utili idioti cotti dalla t… -