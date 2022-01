Life is Strange Remastered Collection: primo gameplay ufficiale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In un articolo di ieri vi abbiamo parlato dei giochi gratuiti di Febbraio per gli abbonati a Stadia PRO, tra i quali troviamo Life is Strange: Remastered Collection. Oggi vogliamo quindi mostrarvi il primo gameplay ufficiale e alcuni dettagli su questa edizione del gioco che uscirà proprio il 1° di Febbraio. Di seguito trovate le novità che Square Enix ha svelato nella giornata di ieri, mentre a seguire è visibile il primo video gameplay ufficiale del gioco: Ora esegue il rendering in 4K nativo in Unreal 4, con una pipeline di illuminazione ricostruita; Mo delli nuovi e aggiornati di personaggi pronti per il 4K con un numero maggiore di poligoni e ossa aggiuntive sono visibili ovunque; Tutti i modelli dei ... Leggi su g-stadia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In un articolo di ieri vi abbiamo parlato dei giochi gratuiti di Febbraio per gli abbonati a Stadia PRO, tra i quali troviamois. Oggi vogliamo quindi mostrarvi ile alcuni dettagli su questa edizione del gioco che uscirà proprio il 1° di Febbraio. Di seguito trovate le novità che Square Enix ha svelato nella giornata di ieri, mentre a seguire è visibile ilvideodel gioco: Ora esegue il rendering in 4K nativo in Unreal 4, con una pipeline di illuminazione ricostruita; Mo delli nuovi e aggiornati di personaggi pronti per il 4K con un numero maggiore di poligoni e ossa aggiuntive sono visibili ovunque; Tutti i modelli dei ...

