Licata sono 5 le persone morte | anche due ragazzini uccisi dallo zio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ davvero assurdo quello che è successo poche ore fa in Sicilia. Vi avevamo dato la notizia, arrivata da Agrigento, parlando di una lite in famiglia finita male. Un uomo che aveva ucciso tre familiari e si era poi dato alla fuga. Ma le informazioni erano poche e frammentarie. Purtroppo siamo di fronte a una vera e propria strage: l’assassino infatti, ha ucciso 4 parenti. Una lite e poi il gesto. Tra le vittime purtroppo, ci sarebberodue minori, che di certo nulla potevano avere a che fare con le beghe degli adulti. Dopo quella che dovrebbe esser stata una sorta di fuga, si sarebbe uccisol’assassino. Prima ha sparato contro quattro familiari, tra cui due, uccidendoli, poi si è suicidato. E’ finita nel sangue una lite in una casa di(Agrigento), dove Angelo Tardino, 48 anni, ha assassinato ...

rtl1025 : ?? Sono quattro le vittime della strage di #Licata avvenuta, sembra per una lite in famiglia, compresi due minori di… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Licata, strage dopo lite familiare: 5 morti tra cui un bambino. A sparare sarebbe stato un uomo, che dopo essere fuggit… - francescagraz1 : Licata, strage dopo lite familiare: 5 morti tra cui un bambino. A sparare sarebbe stato un uomo, che dopo essere fu… - ragusaoggi : #ragusa | Licata: strage di famiglia, i morti sono 5. L'assassino si è suicidato - 01megamind10 : RT @Radio1Rai: ??Strage Licata Sono 4 le vittime. Tra queste 2 minori di 15 e 11 anni. L’assassino si è suicidato. Sembra che la strage sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Licata sono

Strage a, in Sicilia, dove un uomo ha sterminato fratello, cognata e nipoti e si è, poi, suicidato - Ansa/Franco Lannino .quattro le vittime della strage di, comune della provincia di Agrigento, avvenuta, sembra, per una lite in famiglia. Tra i morti vidue minorenni di 15 e 11 anni, uccisi, in casa, in ...... e poi si è suicidato l'autore della strage avvenuta in un appartamento di via Riesi a. L'... Le indaginicoordinate dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. . 26 gennaio 2022Una vera e propria strage a Licata: uccide suo fratello, la moglie e i nipoti ancora minorenni. Le ultime notizie dalla Sicilia ...9.38 Lite in famiglia, tre uccisi a Licata Tre uomini sono stati trovati uccisi in un appartamento a Licata, nell'Agri- gentino. Secondo i primi rilievi dei Carabinieri, a sparare sui tre sarebbe sta ...