Inter, tutto pronto per Gosens: visite mediche ad hoc per il tedesco

Gosens è fermo dallo scorso 25 settembre e l'Inter prepara delle visite mediche ad hoc per l'esterno tedesco: le ultime Dopo la lesione al bicipite femorale destro per Gosens il rientro è previsto a febbraio, ma l'Inter vuole vederci chiaro prima di formalizzare l'affare. Per questo, già domani, riporta 'La Gazzetta dello Sport', le visite mediche nerazzurre saranno molto accurate: i dirigenti nerazzurri vogliono andare sul sicuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

