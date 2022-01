Inter Miami, Matuidi lascia: non è iscritto per la prossima stagione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’esperienza di Blaise Matuidi all’Inter Miami di David Beckham sta per finire. La scadenza naturale del suo contratto è prevista per il prossimo 31 dicembre ma il giocatore dovrebbe lasciare il club nei prossimi giorni. Arrivato nell’agosto 2020, il 34enne centrocampista francese ex Psg e Juventus non rientra più nei piani della società tanto da non figurare nella lista dei giocatori iscritti per la prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’esperienza di Blaiseall’di David Beckham sta per finire. La scadenza naturale del suo contratto è prevista per il prossimo 31 dicembre ma il giocatore dovrebbere il club nei prossimi giorni. Arrivato nell’agosto 2020, il 34enne centrocampista francese ex Psg e Juventus non rientra più nei piani della società tanto da non figurare nella lista dei giocatori iscritti per la. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #InterMiami, #Matuidi lascia: non è iscritto per la prossima stagione - sportli26181512 : Inter Miami, Higuain resta un altro anno e si prende la maglia numero 10 - JoshuaNorgaard : @FireTransfers Inter Miami: - TUTTOJUVE_COM : Inter Miami, annunciati i numeri di maglia: a Higuain la '10'. Matuidi saluta - LianSFC : Jean Mota camisa 7 do Inter Miami -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Miami Inter Miami, Higuain resta e si prende la 10 Novità in casa Inter Miami , sia per quanto riguarda il mercato relativo ad alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, sia per quanto concerne la nuova stagione ormai alle porte. Infatti, come annunciato dallo ...

Matuidi cambia squadra, addio Inter Miami Matuidi cambia squadra - Blaise Matuidi non è più un calciatore dell' Inter Miami . La maglia numero 8 non è più la sua: infatti il club ha comunicato l'elenco dei calciatori per la prossima stagione. Non compare il nome di Blaise Matuidi in questo elenco, ma nemmeno ...

Inter Miami, comunicati i numeri di maglia: la 10 a Higuain. Assente invece Matuidi TUTTO mercato WEB Inter Miami, Matuidi lascia: non è iscritto per la prossima stagione Inter Miami, Matuidi lascia il club: non è iscritto per la prossima stagione. Il contratto scade il prossimo 31 dicembre, i dettagli ...

Inter Miami, Higuain resta e… si prende la 10 Attraverso il sito ufficiale del club e i canali social, la società americana ha fatto capire che l'avventura di Blaise Matuidi con l'Inter Miami è probabilmente terminata. Il c ...

Novità in casa, sia per quanto riguarda il mercato relativo ad alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, sia per quanto concerne la nuova stagione ormai alle porte. Infatti, come annunciato dallo ...Matuidi cambia squadra - Blaise Matuidi non è più un calciatore dell'. La maglia numero 8 non è più la sua: infatti il club ha comunicato l'elenco dei calciatori per la prossima stagione. Non compare il nome di Blaise Matuidi in questo elenco, ma nemmeno ...Inter Miami, Matuidi lascia il club: non è iscritto per la prossima stagione. Il contratto scade il prossimo 31 dicembre, i dettagli ...Attraverso il sito ufficiale del club e i canali social, la società americana ha fatto capire che l'avventura di Blaise Matuidi con l'Inter Miami è probabilmente terminata. Il c ...